В России решили поддержать беларуские НПЗ закупками дорогого дизтоплива

Россия нашла способ поддержать беларуские НПЗ в условиях западных санкций и потери украинского рынка.

Российский бюджет будет субсидировать поставки беларуского топлива в Россию, которые прежде были убыточными, за счет демпферных выплат.

Демпферный механизм придуман для того, чтобы стабилизировать стоимость топлива на внутреннем рынке при скачках цен на нефть. В рамках него российские НПЗ получают компенсации, которые рассчитываются как 65% от разницы между экспортной ценой и индикативной (фиксированной) внутренней ценой топлива.

Россия в октябре начала импорт межсезонного дизтоплива из Беларуси на фоне возможного дефицита морозостойких сортов, в результате которого стоимость зимнего дизтоплива в начале этого месяца преодолела отметку в 73 тыс. рублей за тонну.