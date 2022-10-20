Житель Глубокого хотел купить машину, но остался без авто и без денег

29-летний житель Глубокого решил приобрести себе автомобиль. В интернете он наткнулся на подходящий вариант по привлекательной цене. Продавец подтвердил, что машина действительно продается, что цена соответствует указанной в объявлении, но отметил: на товар имеется спрос, поэтому авто может уйти в самое ближайшее время.

Покупатель, перевел на указанную продавцом карту сначала 900 рублей, а затем еще четыре тысячи. Затем мужчине поступило сообщение о том, что машину можно забрать в Витебске. Там, однако, продавец вновь вышел на связь. Он сказал, что авто находится в Бегомле и, несмотря на предоплату, его могут продать другим людям. Для заключения успешной сделки мужчине рекомендовали перечислить всю сумму, что он и сделал.

Уже в Бегомле, когда мужчина снова не застал продавца и товар, он заподозрил обман. В результате мошенники выманили у него почти 12 500 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.