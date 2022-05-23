Грабители устроили охоту за жителем Полоцка и украли 105 тысяч рублей из его машины

37-летний житель Полоцка перевозил в машине пакет с приличной суммой денег – там было почти 105 тысяч рублей в разной валюте. Об этом знали грабители и устроили за ним охоту.

Несколько часов злоумышленники следили за автомобилем и ждали подходящего момента. Причем распределили заранее роли – пока один забирался в машину, разбив стекло, другой следил, чтобы никто не помешал напарнику. Когда деньги были на руках, они поделили добычу на двоих и разошлись. Но радость была недолгой – уже через несколько часов подозреваемых задержали, они жители Полоцка, обоим по 39 лет.

При обыске у одного из них дома нашли магазин от пистолета Макарова с боевыми патронами. Сейчас устанавливают, откуда у него были боеприпасы. Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.