Новый объект стрит-арта, посвященный УНОВИСу, появился в Витебске

Витебск
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В Витебске на фасаде здания по улице Космонавтов, 13-15 появился новый объект стрит-арта, посвященный деятельности художников-авангардистов, творивших в начале прошлого столетия.

Идея росписи принадлежит коллективу объединения «Лотос». А помог воплотить ее в жизнь витебский стрит-артер Глеб Каштанов.

Напомним, что ранее уникальный стрит-арт объект от витебских художников был создан на фасадах двух многоэтажек на улице Правды.

Проект Галины Васильевой «Just now» — последняя страница об «УНОВИС». А будет ли продолжение?

Витебск курьтура
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