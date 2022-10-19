Новый объект стрит-арта, посвященный УНОВИСу, появился в Витебске

В Витебске на фасаде здания по улице Космонавтов, 13-15 появился новый объект стрит-арта, посвященный деятельности художников-авангардистов, творивших в начале прошлого столетия.

Идея росписи принадлежит коллективу объединения «Лотос». А помог воплотить ее в жизнь витебский стрит-артер Глеб Каштанов.

Напомним, что ранее уникальный стрит-арт объект от витебских художников был создан на фасадах двух многоэтажек на улице Правды.