Проект Галины Васильевой «Just now» — последняя страница об «УНОВИС». А будет ли продолжение?

Всего три года звезда и бог супрематизма Казимир Малевич провел в Витебске. А приехал он сюда по случаю голода в России. И уехал, когда там стало лучше.

Лазарь Лисицкий, который вдохновил Шагала поспособствовал приезду известного в Москве и Питере авангардиста.

У нас была своя хорошая художественная школа, в которой преподавал Иегуда Юдэль Пэн — замечательный педагог, но перед харизмой и абсолютно космическими идеями Казимира Малевича еврейской молодежи Витебска было не устоять.

«Малевичисты» отражают художественную секту, в которой свой Казимир Малевич стал царем, богом и воинским начальником Учредителей Нового Искусства — так они себя назвали.

И это действительно была талантливая молодежь. Те сразу уехали засверкали в мировой архитектуре и искусстве, а наследие осталось тем, кто еще не исследовал толком. И все они не на долгое время, но поставили наш Витебск на одну ступень с мировыми центрами авангарда.

С разгромом «непролетарского» искусства в СССР, и в Витебске, на многие годы забыты фамилии гениев. Но все течет и все меняется. С распадом Союза обе фамилии, уже прогремевшие в Европе, загорелись и у нас.

И наш художественный «раскол» стал последним ветром. И Витебск снова прозвучал

И религия – «малевичизм» повторно поглотила Витебск, создав характерный почерк Витебского искусства конца XX начала XXI века. Началось все в 1987 году. Александр Малей, Александр Досужев, Валерий Счастный, Николай Дундин, Александр Слепов, Валерий Чукин, Виктор Шилко, Татьяна и Юрий Руденко, а также Виктор Михайловский вошли в состав объединения «Квадрат» . Свобода творчества во всем мире была уже привычна с послевоенного времени. У нас же практически до 90-х Официальный Союз Художников Беларуси душил всех своим соцреализмом.

«Квадрат» выстрелил своими акциями-выставками. «Эксперимент» (1988 год) первая выставка, посвящённая 110-летию Казимира Малевича (Витебск). Здесь, кроме субъектов Квадрата, была продемонстрирована информация о Малевиче и УНОВИСе. Затем идут выставки-акции «Природа и культура», «Цветы и живопись», «Человек и Вселенная». Проводились совместные выставки с художниками андеграунда бывшего СССР. Художники объединения ездили по Европе, были в США, Канаде и Южной Корее.

Но все, что ярко горит, то недолговечно. Последней акцией «Квадрата» стал I Международный пленэр «Малевич. УНОВИС. Современность» (1994 г.).

Желание привлечь, вырастить, отдать площадку и возможность нового выбора привлекли к участию Василия Васильева, Александра Досужева, Виктора Шилко и Галины Васильевой проекта «Абстракт».

Как все новое или не очень забытое старое, «Абстракт» стал предметом обсуждения и в Беларуси, и в ближнем зарубежье. Участвовали и европейские художники.

А потом, как обычно, все стало угасать, короновирус почти потушил проект. Весной 2022 года Василев рассмотрел возможность его реанимировать, але ж «няма таго, што ранш было». На новой выставке уже нет характера и новизны. Да и от требований «только абстрактно» отступили.

В 2006 году Галина Васильева выступила куратором выставки « Только сейчас»

И позже это тоже стало проектом. И тоже про вкус искусства. И тоже про какую-то продукцию Витебскую художественную школу или «Витебский брэнд».

Галина Степановна поставила цель привлечения крупных проектов в стиле «современное искусство»: перформанс, инсталляции, объект, конструктивное и конкретное искусство, коллаж, сборка других видов творчества. Вот как она сама характеризует свой проект:

«Jast now» – это работа с растворением, цветовым пятном, пространством + концепт»

В 2020 году исполнилось 100 лет с момента создания знаменитого художественного объединения УНОВИС, основанного в Витебске по инициативе Казимира Малевича. К этой дате в Витебске прошли научная конференция, художественная выставка и развлекательные мероприятия. Например, проект «Только сейчас» с 2020 года, посвященный 100-летию УНОВИС.

6 июля в Арт-пространстве на Толстого 7 открылась очередная выставка проекта «Только что»

В этом году в проекте приняли участие: Дина Данилович, Сергей Крыштапович, Валентин Нуднов, Владимир Макарков, Василий Васильев, Галина Васильева, Александр Малей, Татьяна Маклецова, Антонина Фалей, Александр Слепов, Марина Кругликова и Антон Кетов.

На открытие выставки, кроме авторов, пришли студенты факультета Технологического университета и Художественного отделения Педагогического университета.

После рассказа Василия Васильева о роли УНОВИС в мировом искусстве, и о том, что Малевич бросил якорь — символ расставания и встречается в Витебске. Частичка счастья, как якорь, осталась в Витебске.

Выступил Александр Малей — и на правах создателя самого первого объединения «Квадрат» и проектов посвященных Малевичу сказал ,что пора Витебску перевернуть эту страницу:

«Малевич, Лисицкий — прекрасно — но это прошлое. На улице XXI век. И нужно совместить время. Пора уже перевернуть страницу прошлого. Какая будет новая страница, пусть решает молодежь».

Для выставки Александр Малей представил оригинальную работу «Красный треугольник»

Его идею поддержала председатель Витебского отделения Союза художников Беларуси — Татьяна Маклецова. Она согласилась, что тема Уновис набила оскомину, но это природа современного витебского художественного почерка и это визитная карточка нашего города.

Ее работа «Время квадрата-2022»

По заявлению директора ВЦСИ Андрея Духовникова:

«Мировому искусству — все равно, что говорят в Витебске. Наш город — провинциальный, по обеспечению развития. І, к сожалению, становится таким все больше и больше. У нас есть история, но нет сегодняшнего характера, поэтому нужно дать свободу творчества молодежи. Пусть они ищут себя и пишут новую историю».

А еще он сообщил, что здание на Толстого, 7 после закрытия выставки и Славянского Базара, будет ремонтироваться. Здесь будет музей фотографии имени Жигимонта Юрковского.

На Белобородова, в перспективе, планируется открыть музей истории Витебского искусства конца XX начала XXI века.

Вячеслав Васильев огорошил всех утверждением, что голова человека нужна не для создания чего-то нового. Она нужна для анализа и оценки достижений прошлого. Он считает, что создать новое невозможно. Колесо уже создано. И супрематизм — достижение и оно как все великое — вечность.

Кстати, на выставке «Абстракт» была работа Василия Вячеславовича — деревянный круг утыканный грубыми стеблями чарота. Этот арт-объект наглядно иллюстрирует именно философию.

Яркую работу для выставки представил Александр Слепов. Это один из двух его супрематических кентавров. Слепов приверженец фигуративного стиля. Он подчеркнул: «Мне важна форма, а остальное вторично».

Антонина Фалей, работающая в абстрактном стиле, сказала, что самое главное и самое ценное на каждой выставке — это создание среды для поиска, размышлений и споров. Она говорила: «Тот, кто после меня уменьшил занятия маргиналами, тот маргинал и финтифлюшка»

Художник представила на выставке свою абстрактную работу 2008 года «Цвета памяти».

Главное для любого художника — найти залог я. И эта выставка — питательная среда для молодежи

Продвижению современного искусства города Витебска посвятила 30 лет своей жизни Галина Степановна Васильева. Она сделала множество проектов. Учит студентов свободе творчества и написала об этом в книге. Стиль этой выставки она называла — «Астральная геометрическая абстракция».

Серия работ художника из Минска Валентина Нуднова — это тоже сочетание геометрической формы и супрематического смысла.

Мне понравилась работа «Дикая вода» Дины Данилович и тонкая графика Марины Кругликовой.

А у вас есть шанс посмотреть и оценить , возможно, последнюю страницу проекта — «Только ноябрь» до конца июля и сделать выборку о витебских «малевичистах» XXI века.