Проект Галины Васильевой «Just now» — последняя страница об «УНОВИС». А будет ли продолжение?

Культура
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Всего три года звезда и бог супрематизма Казимир Малевич провел в Витебске. А приехал он сюда по случаю голода в России. И уехал, когда там стало лучше.

Лазарь Лисицкий, который вдохновил Шагала поспособствовал приезду известного в Москве и Питере авангардиста.

У нас была своя хорошая художественная школа, в которой преподавал Иегуда Юдэль Пэн — замечательный педагог, но перед харизмой и абсолютно космическими идеями Казимира Малевича еврейской молодежи Витебска было не устоять.

«Малевичисты» отражают художественную секту, в которой свой Казимир Малевич стал царем, богом и воинским начальником Учредителей Нового Искусства — так они себя назвали.

И это действительно была талантливая молодежь. Те сразу уехали засверкали в мировой архитектуре и искусстве, а наследие осталось тем, кто еще не исследовал толком. И все они не на долгое время, но поставили наш Витебск на одну ступень с мировыми центрами авангарда.

С разгромом «непролетарского» искусства в СССР, и в Витебске, на многие годы забыты фамилии гениев. Но все течет и все меняется. С распадом Союза обе фамилии, уже прогремевшие в Европе, загорелись и у нас.

И наш художественный «раскол» стал последним ветром. И Витебск снова прозвучал

И религия – «малевичизм» повторно поглотила Витебск, создав характерный почерк Витебского искусства конца XX начала XXI века. Началось все в 1987 году. Александр Малей, Александр Досужев, Валерий Счастный, Николай Дундин, Александр Слепов, Валерий Чукин, Виктор Шилко, Татьяна и Юрий Руденко, а также Виктор Михайловский вошли в состав объединения «Квадрат» . Свобода творчества во всем мире была уже привычна с послевоенного времени. У нас же практически до 90-х Официальный Союз Художников Беларуси душил всех своим соцреализмом.

«Квадрат» выстрелил своими акциями-выставками. «Эксперимент» (1988 год) первая выставка, посвящённая 110-летию Казимира Малевича (Витебск). Здесь, кроме субъектов Квадрата, была продемонстрирована информация о Малевиче и УНОВИСе. Затем идут выставки-акции «Природа и культура», «Цветы и живопись», «Человек и Вселенная». Проводились совместные выставки с художниками андеграунда бывшего СССР. Художники объединения ездили по Европе, были в США, Канаде и Южной Корее.

Но все, что ярко горит, то недолговечно. Последней акцией «Квадрата» стал I Международный пленэр «Малевич. УНОВИС. Современность» (1994 г.).

Желание привлечь, вырастить, отдать площадку и возможность нового выбора привлекли к участию Василия Васильева, Александра Досужева, Виктора Шилко и Галины Васильевой проекта «Абстракт».

Проект Галины Васильевой «Just now» — последняя страница об «УНОВИС». А будет ли продолжение?
Виктор Шилко. Памяти Кандинского

Как все новое или не очень забытое старое, «Абстракт» стал предметом обсуждения и в Беларуси, и в ближнем зарубежье. Участвовали и европейские художники.

Проект Галины Васильевой «Just now» — последняя страница об «УНОВИС». А будет ли продолжение?
Участники «Абстракта-2022»

А потом, как обычно, все стало угасать, короновирус почти потушил проект. Весной 2022 года Василев рассмотрел возможность его реанимировать, але ж «няма таго, што ранш было». На новой выставке уже нет характера и новизны. Да и от требований «только абстрактно» отступили.

 В 2006 году Галина Васильева выступила куратором выставки «Только сейчас»

И позже это тоже стало проектом. И тоже про вкус искусства. И тоже про какую-то продукцию Витебскую художественную школу или «Витебский брэнд».

Проект Галины Васильевой «Just now» — последняя страница об «УНОВИС». А будет ли продолжение?
Выставка 2011 года

Галина Степановна поставила цель привлечения крупных проектов в стиле «современное искусство»: перформанс, инсталляции, объект, конструктивное и конкретное искусство, коллаж, сборка других видов творчества. Вот как она сама характеризует свой проект:

«Jast now» – это работа с растворением, цветовым пятном, пространством + концепт»

Проект Галины Васильевой «Just now» — последняя страница об «УНОВИС». А будет ли продолжение?

В 2020 году исполнилось 100 лет с момента создания знаменитого художественного объединения УНОВИС, основанного в Витебске по инициативе Казимира Малевича. К этой дате в Витебске прошли научная конференция, художественная выставка и развлекательные мероприятия. Например, проект «Только сейчас» с 2020 года, посвященный 100-летию УНОВИС.

6 июля в Арт-пространстве на Толстого 7 открылась очередная выставка проекта «Только что»

В этом году в проекте приняли участие: Дина Данилович, Сергей Крыштапович, Валентин Нуднов, Владимир Макарков, Василий Васильев, Галина Васильева, Александр Малей, Татьяна Маклецова, Антонина Фалей, Александр Слепов, Марина Кругликова и Антон Кетов.

На открытие выставки, кроме авторов, пришли студенты факультета Технологического университета и Художественного отделения Педагогического университета.

Проект Галины Васильевой «Just now» — последняя страница об «УНОВИС». А будет ли продолжение?

После рассказа Василия Васильева о роли УНОВИС в мировом искусстве, и о том, что Малевич бросил якорь — символ расставания и встречается в Витебске. Частичка счастья, как якорь, осталась в Витебске.

Выступил Александр Малей — и на правах создателя самого первого объединения «Квадрат» и проектов посвященных Малевичу сказал ,что пора Витебску перевернуть эту страницу:

Проект Галины Васильевой «Just now» — последняя страница об «УНОВИС». А будет ли продолжение?

«Малевич, Лисицкий — прекрасно — но это прошлое. На улице XXI век. И нужно совместить время. Пора уже перевернуть страницу прошлого. Какая будет новая страница, пусть решает молодежь».

Для выставки Александр Малей представил оригинальную работу «Красный треугольник»

Проект Галины Васильевой «Just now» — последняя страница об «УНОВИС». А будет ли продолжение?

Его идею поддержала председатель Витебского отделения Союза художников Беларуси Татьяна Маклецова. Она согласилась, что тема Уновис набила оскомину, но это природа современного витебского художественного почерка и это визитная карточка нашего города.

Ее работа «Время квадрата-2022»

Проект Галины Васильевой «Just now» — последняя страница об «УНОВИС». А будет ли продолжение?

 По заявлению директора ВЦСИ Андрея Духовникова:

«Мировому искусству — все равно, что говорят в Витебске. Наш город — провинциальный, по обеспечению развития. І, к сожалению, становится таким все больше и больше. У нас есть история, но нет сегодняшнего характера, поэтому нужно дать свободу творчества молодежи. Пусть они ищут себя и пишут новую историю».

А еще он сообщил, что здание на Толстого, 7 после закрытия выставки и Славянского Базара, будет ремонтироваться. Здесь будет музей фотографии имени Жигимонта Юрковского.

На Белобородова, в перспективе, планируется открыть музей истории Витебского искусства конца XX начала XXI века.

Проект Галины Васильевой «Just now» — последняя страница об «УНОВИС». А будет ли продолжение?

Вячеслав Васильев огорошил всех утверждением, что голова человека нужна не для создания чего-то нового. Она нужна для анализа и оценки достижений прошлого. Он считает, что создать новое невозможно. Колесо уже создано. И супрематизм — достижение и оно как все великое — вечность.

Кстати, на выставке «Абстракт» была работа Василия Вячеславовича — деревянный круг утыканный грубыми стеблями чарота. Этот арт-объект наглядно иллюстрирует именно философию.

Яркую работу для выставки представил Александр Слепов. Это один из двух его супрематических кентавров. Слепов приверженец фигуративного стиля. Он подчеркнул: «Мне важна форма, а остальное вторично».

Проект Галины Васильевой «Just now» — последняя страница об «УНОВИС». А будет ли продолжение?

Антонина Фалей, работающая в абстрактном стиле, сказала, что самое главное и самое ценное на каждой выставке — это создание среды для поиска, размышлений и споров. Она говорила: «Тот, кто после меня уменьшил занятия маргиналами, тот маргинал и финтифлюшка»

Проект Галины Васильевой «Just now» — последняя страница об «УНОВИС». А будет ли продолжение?
Хозяйка Арт-пространства Палитра и работа Антонины Фалей

Художник представила на выставке свою абстрактную работу 2008 года «Цвета памяти».

Главное для любого художника — найти залог я. И эта выставка — питательная среда для молодежи

Продвижению современного искусства города Витебска посвятила 30 лет своей жизни Галина Степановна Васильева. Она сделала множество проектов. Учит студентов свободе творчества и написала об этом в книге. Стиль этой выставки она называла — «Астральная геометрическая абстракция».

Серия работ художника из Минска Валентина Нуднова — это тоже сочетание геометрической формы и супрематического смысла.

Проект Галины Васильевой «Just now» — последняя страница об «УНОВИС». А будет ли продолжение?

 Мне понравилась работа «Дикая вода» Дины Данилович и тонкая графика Марины Кругликовой.

Проект Галины Васильевой «Just now» — последняя страница об «УНОВИС». А будет ли продолжение?

А у вас есть шанс посмотреть и оценить , возможно, последнюю страницу проекта — «Только ноябрь» до конца июля и сделать выборку о витебских «малевичистах» XXI века.

«Just now» Витебск выставка
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