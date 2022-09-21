С 21 сентября в Витебске и области начнется подача тепла в квартиры

Витебская область
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С 20 сентября в Витебской области началась подача тепла в объекты социальной сферы: музеи, госархивы, библиотеки и гостиницы, детские сады, школы, спортивные, лечебно-профилактические и медицинские учреждения.

С 21 сентября начнут подавать отопление в жилые дома. Отметим, что подавать тепло в квартиры начинают при среднесуточной температуре ниже 8 градусов в течение пяти дней. К слову, в прошлом году отопительный сезон в Витебской области стартовал почти на месяц позже — 15 октября.

При этом, если температура воздуха снова повысится, руководители учреждений социальной сферы и организаций примут меры, чтобы исключить перетопы.

Отопление в Витебске и области начнут включать с 21 сентября

Витебск и Витебская область отопление
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