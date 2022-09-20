Когда в Витебске начнется отопительный сезон?

Старт отопительного сезона каждая область определит сама, не нужно ждать решения из центра. Такое заявление сделал первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.

Согласно Правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, чтобы батареи потеплели у потребителей первой очереди, среднесуточная температура должна быть +10 градусов и ниже пять суток. К данной категории относятся детские сады и школы, различные учреждения здравоохранения, соцобеспечения, а еще музеи, библиотеки, архивы и гостиницы.

А во вторую очередь тепло придет в квартиры, дома и общежития, а еще в театры, вузы и колледжи. Как правило, этот процесс занимает не один день. Тут нужна среднесуточная температура +8 градусов в течение 5 суток и отдельное решение местного органа власти. Затем придет черед общественных зданий.

Отметим, что с 20 сентября в Минске начинают подключать отопление в детских садах, школах, больницах.