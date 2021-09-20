Отопление в Витебске и области начнут включать с 21 сентября

Отопительный сезон в Витебске и области начнется с 21 сентября.

Сначала отопление начнут подавать в социальные объекты, жилые дома, общежития, во все учреждения образования, театры, общественные бани, а затем теплом обеспечат предприятия торговли и промышленности.

Подавать тепло в квартиры начинают при среднесуточной температуре ниже 8 градусов. Ожидается, что в течение пяти дней весь жилой сектор будет обеспечен теплом.

Отметим, что в 2020 году отопительный сезон в Витебской области стартовал почти на месяц позже — 15 октября.