Владельцу дельталета, из-за которого под Витебском погибла женщина, присудили 2,5 года

Владельцу дельталета, из-за которого погибла 39-летняя женщина под Витебском, присудили 2,5 года лишения свободы.

Напомним, что в Витебском районе в прошлом году дельталет упал в озеро в результате чего погибла 39-летняя женщина. Позже удалось установить, что местный житель катал туристов на дельталете над озером Дрибино.

Первой с 61-летним водителем полетела 17-летняя девушка, а следом за ней — ее родственница. В какой-то момент дельталет упал с высоты 10 метров в озеро и погрузился на дно. Мужчине удалось выбраться, а женщина утонула.

В ходе расследования удалось выяснить, что мужчина не имел права катать людей на дельталете, так как у него вообще не было права на управление воздушным судном, отсутствовало свидетельство, а также он не получал разрешения на использование воздушного пространства Беларуси.

Вместе с тем, до начала полета 61-летний мужчина не убедился в том, что в баке достаточное количество топлива для того, чтобы полет был безопасный. Сообщалось, что с 39-летней пассажиркой водитель взлетал по непригодной для этого взлетно-посадочной полосе.