В Витебском районе упал дельталёт с людьми в озеро: есть погибшие

Вчера упал дельталёт с людьми в озеро Добрино, находящееся в деревне Осиновка Витебского района.

До прибытия спасателей сельчане успели спасти 61-летнего пилота, мужчина не пострадал. Также люди вытащили из дельталёта 40-летнюю женщину, позже медики констатировали смерть пассажирки.

По данным следствия, семья приехала из Витебска, чтобы полетать на дельталёте. Первой каталась 17-летняя девочка, потом в качестве пассажира полетела её мачеха. Летательный аппарат упал с высоты 10 метров в воду и погрузился на дно.