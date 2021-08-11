В Витебском районе упал дельталёт с людьми в озеро: есть погибшие

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Вчера упал дельталёт с людьми в озеро Добрино, находящееся в деревне Осиновка Витебского района.

До прибытия спасателей сельчане успели спасти 61-летнего пилота, мужчина не пострадал. Также люди вытащили из дельталёта 40-летнюю женщину, позже медики констатировали смерть пассажирки.

По данным следствия, семья приехала из Витебска, чтобы полетать на дельталёте. Первой каталась 17-летняя девочка, потом в качестве пассажира полетела её мачеха. Летательный аппарат упал с высоты 10 метров в воду и погрузился на дно.

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