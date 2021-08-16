На хозяина дельталета, который упал в озеро, завели уголовное дело

В отношении владельца дельталета, упавшего в Витебской области, возбуждено уголовное дело, сообщает СК. Напомним трагедия произошла 10 августа, когда аппарат упал с высоты 10 метров в воду и погрузился на дно. Летело двое человек: 60-летний мужчина смог выбраться из тонущего аппарата, а 39-летняя пассажирка погибла.

По результатам проверки, мужчина не имел прав управления воздушным судном, также у него не было разрешения на полеты и свидетельства пилота. Возбуждено уголовное дело.