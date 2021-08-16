На хозяина дельталета, который упал в озеро, завели уголовное дело

Главное
Опубликовано

В отношении владельца дельталета, упавшего в Витебской области, возбуждено уголовное дело, сообщает СК. Напомним трагедия произошла 10 августа, когда аппарат упал с высоты 10 метров в воду и погрузился на дно. Летело двое человек: 60-летний мужчина смог выбраться из тонущего аппарата, а 39-летняя пассажирка погибла.

По результатам проверки, мужчина не имел прав управления воздушным судном, также у него не было разрешения на полеты и свидетельства пилота. Возбуждено уголовное дело.

Смертельная авария в Полоцком районе: погиб 19-летний парень, а 16-летняя девушка в больнице

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

Виктор Бабарико трудоустроился в колонии в Новополоцке истопником

Максим Недосеков стал бронзовым призером по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио

Витебский батутист Иван Литвинович стал олимпийским чемпионом в Токио в прыжках на батуте

Икона «Всех скорбящих радость»: как правильно молиться и что просить у Богородицы

Витебская область дельталет смерть человека уголовное дело
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Россонском районе в лесу заблудились пенсионерка и подросток
Днем 15 августа спасателям поступило сообщение о том
037
с 1 августа зарплата бюджетников вырастет
В соответствии с постановлением Совета Министров от
079
Работники МЧС нашли потерявшегося в лесу мужчину в Докшицком районе
12 августа в 19-55 спасателям позвонила женщина и сообщила
063
Компании США, Германии, Швейцарии и Великобритании финансируют режим Лукашенко — Libereco
На западных рекламодателей приходится две трети рекламных
092
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)