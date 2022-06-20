Завершено расследование уголовного дела о падении дельталета в озеро в Витебской области

В Витебской области в августе 2021-го во время крушения дельталета над озером погибла 39-летняя женщина. В Следственном комитете завершили расследование и сообщили подробности трагедии.

Это произошло почти год назад, 10 августа. Семья из Витебска приехала кататься на дельталете в Витебский район. Местный житель катал туристов на дельталете над озером Дрибино. Первой с 61-летним водителем летального аппарата полетела 17-летняя девушка. Затем на дельталете захотела прокатиться ее родственница.

— Дельталет упал с высоты 10 метров в воду и погрузился на дно. Мужчина выбрался из воды, а его пассажирка — 39-летняя женщина — утонула, — прокомментировали в пресс-службе.

В ходе расследования выяснилось, что сельчанин не имел права катать пассажиров, у него вообще не было права на управление воздушным судном, отсутствовало свидетельство, и он не получал разрешения на использование воздушного пространства Беларуси.

Кроме того, до начала полета мужчина не убедился, что в баке достаточно топлива для того, чтобы полет был безопасным. А с пассажиркой он взлетал по непригодной для этого взлетно-посадочной полосе.

— В совокупности все это и привело к трагедии, — подчеркнули в СК.

Когда дельталет рухнул в воду, мужчина не бросился на помощь к пассажирке, а поплыл к берегу. Женщина не смогла отстегнуть ремни безопасности и ушла под воду вместе с летательным аппаратом.

Витебчанину инкриминировали нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также оставление в опасности (ч.2 ст.314, ч.3 ст.159 УК РБ). Максимальное наказание, которое грозит мужчине по одной из этих статей — 5 лет заключения.

Дело направлено в прокуратуру для передачи его в суд.