Военно-транспортный самолет России потерпел крушение под Воронежем, все погибли

Самолет Ан-26 ВКС России потерпел крушение в Воронежской области. Весь экипаж погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Были ли на борту беларуские военные не сообщается.

«24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб. На земле разрушений нет. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники», — сообщили в пресс-службе.

По информации округа, для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия ВКС.

Напомним, что самолет Ан-26 — советский транспортный самолет, разработанный в ОКБ Антонова в Киеве (Украина) в 1960-х годах на базе транспортной модификации пассажирского самолета Ан-24.

Первый полет Ан-26 совершил 21 мая 1969 года. Был принят на вооружение Военно-воздушных сил СССР 26 мая 1975 года.

Самолет выпускался с 1969 по 1986 год на авиационных заводах в Киеве и Улан-Удэ. Всего произведено 1398 самолётов Ан-26 различных модификаций.

Россия занимает первое место в мире количеству авиакатастроф.