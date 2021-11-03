В России разбился самолет беларуской авиакомпании «Гродно», все люди на борту погибли

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В России разбился грузовой самолет, принадлежащий беларуской авиакомпании «Гродно». Он следовал из Якутска в Иркутск. Все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушения под Иркутском Ан-12, погибли. Об этом сообщил источник ТАСС.

Собеседник агентства не уточнил, сколько человек было на борту самолета.

Как сообщили в МЧС, после падения воздушное судно загорелось. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. По данным РЕН ТВ, горят две части фюзеляжа и трава вокруг места крушения.

О крушении самолета Ан-12 стало известно в среду, 3 ноября. По предварительным данным МЧС, на борту находились семь человек. Воздушное судно пропало с радаров в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. Telegram-канал «112» со ссылкой на источники сообщил, что погибли два человека.

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