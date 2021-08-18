Под Москвой разбился военно-транспортный самолет, все погибли

Ил-112В. Фото: Евгений Срибный/ТАСС
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Военно-транспортный самолет Ил-112В рухнул в подмосковной Кубинке при заходе на посадку. В полете у него загорелся правый двигатель. На борту было три человека. За штурвалом находился опытный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Все члены экипажа погибли.

Катастрофа произошла во время тренировочного полета при заходе на посадку в лесополосе, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация. Самолет не долетел до взлетно-посадочнйо полосы полтора километра.

Самолет Ил-112В упал в штопор из-за несработавшей системы флюгирования.

«Из-за того, что система не сработала, после возгорания двигателя возникла отрицательная тяга, машину крутануло, и она свалилась в штопор»,сказал источник ТАСС.

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Под Москвой разбился военно-транспортный самолет, все погибли

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