Под Москвой разбился военно-транспортный самолет, все погибли

Военно-транспортный самолет Ил-112В рухнул в подмосковной Кубинке при заходе на посадку. В полете у него загорелся правый двигатель. На борту было три человека. За штурвалом находился опытный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Все члены экипажа погибли.

Катастрофа произошла во время тренировочного полета при заходе на посадку в лесополосе, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация. Самолет не долетел до взлетно-посадочнйо полосы полтора километра.

Самолет Ил-112В упал в штопор из-за несработавшей системы флюгирования.