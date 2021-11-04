Три беларуса погибли при крушении Ан-12 под Иркутском — список погибших

Авиакомпания «Гродно» передала данные о тех, кто был на борту разбившегося под Иркутском Ан-12. В составе экипажа было трое белорусов, двое украинцев, двое россиян. Кроме того, в числе погибших оказалось высшее руководство авиакомпании «Заполярье». В катастрофе погибло 9 человек. Эту информацию подтвердили в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.

Беларуские авиационные власти запретили коммерческую эксплуатацию самолетов АН-12 до получения результатов расследования.

Согласно данным из открытых источников, с начала 2011 года в мире произошло 11 катастроф Ан-12 (без учета крушения 3 ноября 2021 года), в которых погибли в общей сложности 148 человек.

Известно, что компания «Заполярье» находилась в плачевном состоянии с 2010 года. Тогда авиакомпания официально уведомила Федеральное агентство воздушного транспорта России об остановке операционной деятельности в связи с невозможностью её финансировать собственными силами.

«Тяжелая финансовая ситуация авиакомпании не позволяет обеспечить бесперебойное воздушное сообщение и выполнить все обязательства перед пассажирами. Перевозчик имеет крупные просроченные задолженности перед персоналом, российскими аэропортами, аэронавигационными службами, Пенсионным фондом Российской Федерации», — говорилось в официальном сообщении.

4 ноября 2021 ЗАО «Авиакомпания Заполярье» официально ликвидирована. По другим данным, авиакомпания была ликвидирована еще 3 октября 2016 года. Информация о руководстве авиакомпании может быть недостоверна: в разных источниках указаны разные фамилии. Очевидно, что компания являлась «серым» перевозчиком, действовала нелегально.

По каким причинам беларуская государственная авиакомпания «Гродно» сотрудничала с ненадежным контрагентом, который юридически даже не существовал, не известно. Впрочем, для беларуского режима «серые» схемы — дело привычное.

Напомним, что о крушении самолета Ан-12, совершавшего грузовой рейс по маршруту Кепервеем-Якутск-Иркутск, стало известно в среду, 3 ноября. По предварительной версии следствия, катастрофа произошла при заходе самолёта на второй круг в четырёх километрах от Иркутска в районе села Пивовариха.

Первоначально журналистам сообщили, что на борту самолёта находились семь человек членов экипажа. Позже стало известно, что на борту находилось руководство ликвидированной сегодня авиакомпании «Заполярье» – предположительно генеральный директор авиакомпании «Заполярье» Юрий Володин и первый заместитель гендиректора этой компании Олег Вишнев. Не уточняется какой именно груз и по какой причине они сопровождали.

Едва ли удастся пролить свет на истинные причины странной катастрофы, потому что руководство погибло, а на следующий же день было ликвидировано юридическое лицо ЗАО «Авиакомпания Запольярье». Удивительное совпадение.

В опубликованном списке погибших есть три беларуса. Всего экипаж насчитывал семь человек:

штурман Сергеев Андрей Евгеньевич, Беларусь; инженер Гармоненко Дмитрий Иванович, Беларусь; инженер Карпук Максим Михайлович, Беларусь; второй пилот Щучко Олег Валерианович, Украина; бортрадист Чуприненко Александр Борисович, Украина; капитан Егоров Александр Николаевич, Россия; бортмеханик Кропалев Юрий Николаевич, Россия.

В министерстве добавили, что Межгосударственным авиационным комитетом создается комиссия по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители департамента по авиации.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Предположительно, причиной крушения Ан-12 могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.