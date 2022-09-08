Очередникам в Минске предложили строиться за 170 км в Глубоком Витебской области

Жителям Минска, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий предлагают строиться не в пригороде столицы, а в Витебской области. В частности, квартиры минским очередникам предлагают в 20-тысячном Глубоком.

На данный момент в 170 километрах от Минска строится 5-этажный панельный дом на два подъезда и 60 квартир. Дом строят в новом микрорайоне Глубокого, застройщик — местный УКС. Также в квартирах предусматривается внутренняя отделка и установка газовых контурных котлов для отопления и подогрева воды, а также — установка газовых плит, сантехники, индивидуальных счетчиков газа и воды, и автономных пожарных датчиков.

Так, стоимость двухкомнатной квартиры 60,2 квадратных метра в Глубоком обойдется очередникам около 40 тысяч долларов. Ввести дом в эксплуатацию запланировано уже в октябре 2022 года.

При желании переезда в Глубокое минчанам нужно обратиться в отдел жилищной политики администрации своего района.