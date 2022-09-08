Очередникам в Минске предложили строиться за 170 км в Глубоком Витебской области

Витебская область
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Жителям Минска, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий предлагают строиться не в пригороде столицы, а в Витебской области. В частности, квартиры минским очередникам предлагают в 20-тысячном Глубоком.

На данный момент в 170 километрах от Минска строится 5-этажный панельный дом на два подъезда и 60 квартир. Дом строят в новом микрорайоне Глубокого, застройщик  — местный УКС. Также в квартирах предусматривается внутренняя отделка и установка газовых контурных котлов для отопления и подогрева воды, а  также  — установка газовых плит, сантехники, индивидуальных счетчиков газа и воды, и автономных пожарных датчиков.

Так, стоимость двухкомнатной квартиры 60,2 квадратных метра в Глубоком обойдется очередникам около 40 тысяч долларов. Ввести дом в эксплуатацию запланировано уже в октябре 2022 года.

При желании переезда в Глубокое минчанам нужно обратиться в отдел жилищной политики администрации своего района.

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Витебская область инфраструктура недвижимость
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