Миллиардер беларуского происхождения Леонид Невзлин рассказал, как падет режим

Бывший совладелец нефтяной компании ЮКОС, экс-ректор Российского государственного гуманитарного университета Леонид Невзлин считает себя беларусом. Все корни — и по отцовской, и по материнской линии — происходят из Витебской и Могилевской областей Беларуси.

Когда Невзлин слышит о Беларуси, то расплывается в улыбке, пишет ex-press.by. «О Беларуси я всегда готов поговорить», — говорит миллиардер.

— Вы раньше говорили, что чувствуете себя уже больше беларусом, чем россиянином. Это действительно так?

— Это еще до войны было. Дело в том, что у меня все корни — и по отцовской, и по материнской линии — примерно из одних мест Могилевской и Витебской областей. Очень много и долго это исследовал при помощи историков и генеологов, есть книги, есть фильм, который я себе позволил снять. И ментально, и эмоционально, и с точки зрения людей, климата чувствую привязанность к Беларуси. Поэтому я так люблю Вильнюс.

— Думаете, скоро удастся побывать на родине предков в Беларуси?

— Точно не могу сказать. Первое необходимое условие — падение режима Лукашенко. Второе — разрыв отношений с Россией и выстраивание нормальных границ. Потом стоит вопрос люстраций внутри КГБ, прекращение отношений с российским ФСБ. Грубо говоря, если все это произойдет, а также в Беларуси победит европейское направление развития, то с большой охраной я готов приехать и даже помогать беларусам (улыбается). А до этого, конечно, нет.

— Чего не хватило беларусам в 2020 году для победы?

— Полка Калиновского. Должны были быть подготовлены люди с оружием, инфильтрованные в массы протестующих и готовые дать силовой отпор. Если бы это сделали в самом начале протестов, то люди быстро бы зашли в президентский дворец, и на этом бы для Лукашенко все закончилось. Я слежу за деятельностью полка Калиновского, мне это очень интересно.

— Следите ли вы сейчас за кабинетом Светланы Тихановской? Там силовой сценарий уже тоже начали рассматривать как вероятный.

— Я, конечно, слежу за новостями. Но, знаете, объединить кабинет Светланы Тихановской и силовой сценарий — это очень смешно. Я не верю, что этот кабинет станет инициатором силового переворота и свержения Лукашенко.

— На ваш взгляд, сегодня Беларусь еще сохраняет свою независимость?

— Относительную — да. Беларусь нужна Путину как плацдарм для войны. И Лукашенко нужен Путину такой, какой он есть. Если Путину нужно будет больше, а Лукашенко не сможет ему этого дать, то Путин все равно возьмет. И это будет меньше независимости для Беларуси. Сейчас у них есть меж собой консенсус, поэтому внутри Беларуси пока правит Лукашенко. Если же Лукашенко скажут «пошли вместе с Беларуси на Киев», то в этот момент независимость будет потеряна.

— Думаете, Лукашенко при таком предложении не сможет выкрутиться?

— Если Путину будет нужно, то не выкрутиться. Если будет люфт, то выкрутится. Он всегда выкручивается. Но надо всегда помнить, что Лукашенко — это нелегитимный правитель. Уровень репрессий в Беларуси сегодня выше, чем был во время протестов. Но никто этого не хочет замечать. В Беларуси внедрили российскую систему распознавания лиц, которая говорит о полном сотрудничестве КГБ и ФСБ, а также о единстве их интересов. Количество политзаключенных в Беларуси огромно, мы даже не способны их подсчитать, так как нет публичного протестного пространства.

— Поражение России в войне с Украиной будет означать окончание режима Лукашенко в Беларуси?

— Естественно! Лукашенко обязательно снесут. Если проигрывает Россия, то проигрывает Путин. А проигрывает Путин, то проигрывает и Лукашенко.