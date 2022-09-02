В Россонском районе мужчина убил сожительницу и закопал тело во дворе дома

Страшное убийство произошло в Россонском районе. Два года назад мужчина убил сожительницу и закопал тело во дворе дома. Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Изначально мужчина пояснял, что в 2020 году он обнаружил 55-летнюю женщину мертвой и похоронил ее во дворе дома. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. В указанном мужчиной месте из земли правоохранители извлекли костные останки.
Позже 50-летний мужчина на допросе рассказал следователю, что ударил женщину во время ссоры в 2020 году. Удар оказался смертельным. Когда фигурант понял, что она умерла, он закопал ее тело во дворе дома. О случившемся мужчина никому не сообщал, потому что испугался уголовной ответственности.
В настоящее время с его участием проводятся следственные действия.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.