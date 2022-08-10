Убийство женщины в Витебске: задержан подозреваемый

В Витебске сотрудниками правоохранительных органов задержан молодой человек, совершивший недавно резонансное преступление недалеко от АЗС на улице Воинов-Интернационалистов.

Нападение на 25-летнюю девушку произошло в Витебске около двух часов ночи 24 июля. Неизвестный нанес удар неустановленным предметом. В результате с серьезными травмами девушка была доставлена в больницу. Медики около недели боролись за ее жизнь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью. Было возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство.

Позже сотрудниками милиции удалось установить личность убийцы. Им оказался 22-летний уроженец Лепеля, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Было установлено, что он недавно демобилизовался из Вооруженных Сил, устроился на работу на одно из предприятий в областном центре, получил комнату в общежитии.

На данный момент подозреваемый задержан, проводятся неотложные следственные действия для сбора доказательств вины. Он дает признательные показания. Находился ли парень в момент нападения в адекватном состоянии, эксперты определят в ближайшее время.