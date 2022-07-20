Жестокое убийство матери в Верхнедвинском районе: уголовное дело направлено в суд

В марте текущего года житель Верхнедвинского района 1984 года рождения жестоко убил родную мать. Дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса направлено в суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, обвиняемый долгое время проживал с жертвой, не работал, жил за счет случайных заработков, занимаясь сбором грибов и ягод, а деньги тратил на продукты и алкоголь, который употреблял с матерью.

Со слов свидетелей, после распития спиртного между ними неоднократно возникали конфликты, сопровождавшиеся телесными повреждениями. За это обвиняемый несколько раз привлекался к административной ответственности. К сожалению, однажды такие посиделки закончились трагедией.

Как показала экспертиза, смерть женщины наступила в результате травматического шока от множества нанесенных по телу ударов. Обвиняемый во время предварительного следствия полностью признал вину. Сейчас он находится под стражей.