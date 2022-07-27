Мужчина в Витебске напал на девушку, она в тяжелом состоянии. Милиция ищет напавшего

В Витебске в районе АЗС на улице Воинов-Интернационалистов неизвестный мужчина совершил нападение на 25-летнюю девушку. Инцидент произошел около двух часов ночи 24 июля.

Мужчина нанес удар неустановленным предметом. В результате с серьезными травмами девушка доставлена в больницу.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Назначены необходимые экспертизы, изъяты записи с камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях вблизи места происшествия. Возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство.

Милиции удалось установить, что мужчина был одет в черную майку с коротким усеченным рукавом (типа реглан), спортивные брюки, кроссовки черного цвета с подошвой белого цвета и черными вставками. При себе имел сумку черного цвета.

Если вы узнали человека на видео либо обладаете какой-либо информацией о его местонахождении или обстоятельствах произошедшего, просьба сообщить об этом по телефонам УВД Витебского облисполкома: +375 29 761-71-72; +375 29 894-03-87 или 102. Анонимность гарантируется.

Также милиция Витебска сообщает, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что в городе орудует мужчина, который уже трижды нападал на людей. Данная информация является ложной, в Витебске не зафиксированы многочисленные нападения.

Также милиция Витебска сообщает, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что в городе орудует мужчина, который уже трижды нападал на людей. Данная информация является ложной, в Витебске не зафиксированы многочисленные нападения.