Новые визовые центры Эстонии открываются в Полоцке

С 1 сентября документы на визу в Эстонию, Финляндию, Швецию возможно будет подать в визовых центрах Эстонии в Полоцке и Бобруйске.

Визовый центр Эстонии в Полоцке, будет находиться по адресу: улица Коммунистическая, 4Б (в здании компании Белгосстрах), график работы: вторник и четверг (кроме государственных праздников) с 10:00 до 15:30.

Визовый центр Эстонии в Бобруйске, будет находиться по адресу: улица Пушкина 251 (в здании компании Белгосстрах), график работы: вторник и четверг (кроме государственных праздников) с 10:00 до 15:30. Обращаем Ваше, внимание, что оплаты консульского, сервисного сбор, дополнительных услуг будут осуществляться по средствам платежной системы ЕРИП.

На данный момент в визовых центрах в Полоцке и Бобруйске будет не доступна услуга мгновенного фото.

При этом податься можно только в целях: