Новые визовые центры Эстонии открываются в Полоцке

С 1 сентября документы на визу в Эстонию, Финляндию, Швецию возможно будет подать в визовых центрах Эстонии в Полоцке и Бобруйске.
Визовый центр Эстонии в Полоцке, будет находиться по адресу: улица Коммунистическая, 4Б (в здании компании Белгосстрах), график работы: вторник и четверг (кроме государственных праздников) с 10:00 до 15:30.
Визовый центр Эстонии в Бобруйске, будет находиться по адресу: улица Пушкина 251 (в здании компании Белгосстрах), график работы: вторник и четверг (кроме государственных праздников) с 10:00 до 15:30. Обращаем Ваше, внимание, что оплаты консульского, сервисного сбор, дополнительных услуг будут осуществляться по средствам платежной системы ЕРИП.
На данный момент в визовых центрах в Полоцке и Бобруйске будет не доступна услуга мгновенного фото.
При этом податься можно только в целях:
- посещения близких членов семьи граждан или обладателей ВНЖ Эстонии/Финляндии/Швеции
- поездки по гуманитарным причинам (например, тяжелая болезнь или похороны близкого родственника)
- подачи на визу для водителей, работающих в сфере международных грузовых перевозок, при наличии письма от БАМАП и приглашения от ERAA, отправленных с цифровой подписью на электронную почту посольства.
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