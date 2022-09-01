Новые визовые центры Эстонии открываются в Полоцке

Витебская область
Автор Опубликовано

С 1 сентября документы на визу в Эстонию, Финляндию, Швецию возможно будет подать в визовых центрах Эстонии в Полоцке и Бобруйске.

Визовый центр Эстонии в Полоцке, будет находиться по адресу: улица Коммунистическая, 4Б (в здании компании Белгосстрах), график работы: вторник и четверг (кроме государственных праздников) с 10:00 до 15:30.

Визовый центр Эстонии в Бобруйске, будет находиться по адресу: улица Пушкина 251 (в здании компании Белгосстрах), график работы: вторник и четверг (кроме государственных праздников) с 10:00 до 15:30. Обращаем Ваше, внимание, что оплаты консульского, сервисного сбор, дополнительных услуг будут осуществляться по средствам платежной системы ЕРИП.

На данный момент в визовых центрах в Полоцке и Бобруйске будет не доступна услуга мгновенного фото.

При этом податься можно только в целях:

  • посещения близких членов семьи граждан или обладателей ВНЖ Эстонии/Финляндии/Швеции
  • поездки по гуманитарным причинам (например, тяжелая болезнь или похороны близкого родственника)
  • подачи на визу для водителей, работающих в сфере международных грузовых перевозок, при наличии письма от БАМАП и приглашения от ERAA, отправленных с цифровой подписью на электронную почту посольства.

Эстония приостановила выдачу виз и видов на жительство беларусам

визовые центры общество Полоцк Эстония
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by