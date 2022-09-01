В России отменяют принцип конфиденциальности данных граждан

Беззаконие
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1 сентября 2022 года в Российской Федерации вступает в силу Федеральный закон от 02.07.2021 N 347-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».

Отныне не будет считаться конфиденциальной информация, «которая необходима для передачи данных в государственные органы согласно требованиям законодательства».

В рамках исполнения новых требований Закона о Рекламе заказчики рекламы будут предоставлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (“Роскомнадзор”) всю информацию о распространенной рекламе через оператора рекламных данных.

Кроме того, вся интернет-реклама, которая размещается на территории России и предназначена для пользователей из России, будет маркироваться и передаваться в единую систему государственного учета. Таким образом, данные граждан не будут защищены от рук государства.

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