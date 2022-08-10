Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси. Кто в нем?

Лидер объединенной беларуской оппозиции Светлана Тихановская в конце конференции «Новая Беларусь», посвященной второй годовщине масштабных антиправительственных протестов, объявила о создании Объединенного переходного кабинета.

«Это коллективный исполнительный орган, который будет каждый день работать на главные цели – защищать независимость и суверенитет Республики Беларусь, представлять национальные интересы Беларуси, совершить фактическую деоккупацию нашей страны, восстановить конституционные законность и порядок, разработать и реализовать меры по пресечению незаконного удержания власти, обеспечить транзит власти от диктатуры к демократии, создать условия для проведения честных и свободных выборов, разрабатывать и исполнять решения, необходимые для достижения демократических перемен в Беларуси», – пояснила Тихановская.

Все кандидаты в кабинет должны будут пройти одобрение Координационного совета оппозиции. Первые назначения будут временными – сроком на шесть месяцев.

Тихановская назначила Павла Латушко представителем кабинета по транзиту власти, Александра Азарова – представителем по восстановлению правопорядка, Валерия Ковалевского – представителем иностранных дел, а Валерия Сахащика – представителем по обороне и нацбезопасности.