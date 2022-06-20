Тихановская просит ЕС о европейской перспективе Беларуси

«Сейчас разговор идёт не о членстве Беларуси в ЕС, а о возможности беларусов выбирать своё будущее после ухода Лукашенко – и важно, чтобы все двери были открыты. Такая позиция Беларуси заявляется впервые», — отмечается в сообщении.

Пресс-служба Тихановской приводит один из фрагментов письма: «Сейчас, когда ЕС рассматривает заявки из нашего региона, настал подходящий момент также признать и подтвердить европейскую перспективу для Беларуси. Это станет основой для принятия решений о формах взаимодействия между беларуским народом и ЕС, что приведёт к поддержанию безопасной, демократической и процветающей Европы».