Тихановская призвала демократические силы к консолидации

Политика
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В Вильнюсе 8 августа стартовала двухдневная большая конференция «Свободная Беларусь». Всего в конференции принимают участие более 300 делегатов: представители демократических организаций, активисты, гражданские инициативы, бизнесмены, аналитики и независимые эксперты. На открытии конференции выступила Светлана Тихановская и призвала беларуские демократические силы к консолидации.

По ее словам, она точно знает, что такое ответственность. Цифры в новостях – это не статистика, имея в виду ответственность за жизнь каждого беларуса, который сопротивляется режиму Лукашенко. Также она призвала всех «стоять рядом, а не против друг друга», чтобы в будущем беларусы смогли «сделать свой выбор за новых демократических лидеров», а также найти выход из политического, экономического и гуманитарного кризиса в Беларуси.

«Если мы, собравшиеся здесь, не ставим себе цели объединиться, если говорим только с теми, кто близок нам, а не со всеми, если политика становится карьерой, а не способом сделать жизни людей лучше, то все мы сейчас можем встать и выйти».

«Чтобы совладать с этой ответственностью, недостаточно одного человека, — говорила Светлана Тихановская. — …Наша цель — найти выход из кризиса, а сделать это можно только вместе и при поддержке большинства… Задача — создать работающее объединение, не позволить режиму, пропаганде разъединить нас… Мы должны создать коллективный орган руководства и принятия решений». 

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