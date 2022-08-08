Тихановская призвала демократические силы к консолидации

В Вильнюсе 8 августа стартовала двухдневная большая конференция «Свободная Беларусь». Всего в конференции принимают участие более 300 делегатов: представители демократических организаций, активисты, гражданские инициативы, бизнесмены, аналитики и независимые эксперты. На открытии конференции выступила Светлана Тихановская и призвала беларуские демократические силы к консолидации.

По ее словам, она точно знает, что такое ответственность. Цифры в новостях – это не статистика, имея в виду ответственность за жизнь каждого беларуса, который сопротивляется режиму Лукашенко. Также она призвала всех «стоять рядом, а не против друг друга», чтобы в будущем беларусы смогли «сделать свой выбор за новых демократических лидеров», а также найти выход из политического, экономического и гуманитарного кризиса в Беларуси.

«Если мы, собравшиеся здесь, не ставим себе цели объединиться, если говорим только с теми, кто близок нам, а не со всеми, если политика становится карьерой, а не способом сделать жизни людей лучше, то все мы сейчас можем встать и выйти».