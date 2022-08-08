В Беларуси суд признал Польское радио «экстремистским» и внес в список запрещенных

В Беларуси власти признали порталы polskieradio.pl и polskieradio24.pl экстремистскими и заблокировали доступ к порталу Польского радио polskieradio.рl. Доступ к нему возможен только через VPN, как и к сотням других СМИ, признанных режимом «экстремистскими».

20 июля 2022 года суд Ленинского района Гродно признал порталы polskieradio.pl и polskieradio24.pl экстремистскими. Об этом сообщает пресс-служба.

Там отметили, что новости беларуской службы по-прежнему можно слушать по всей Беларуси три раза в день на длинных волнах, на частоте 225 кГц. С 7 до 8 утра по минскому времени на средних волнах, на частоте 1386 кГц, выходит часовая программа.

Напомним, что в октябре 2021 года власти заблокировали сайт «Немецкая волна» за «экстремизм»

В Беларуси постоянно пополняется список запрещенных сайтов. Уже 2 года остается заблокированным «Витебский Курьер«.