160 литров окрашенного дизельного топлива перевозил житель Орши

В Оршанском районе водитель вез в своей машине 160 литров окрашенного топлива.

Грузопассажирский фургон Fiat Ducato был остановлен инспекторами ГАИ на автодороге «Кричев – Орша – Лепель» вблизи деревни Есипово Оршанского района.

Управлял автомобилем 43-летний житель Орши, работающий сторожем одного из сельхозпредприятий Оршанщины.

В ходе осмотра транспортного средства оперативники ОБЭП обнаружили в салоне 80 литров окрашенного дизтоплива и 60 литров – бензина. Кроме того, окрашенное топливо было выявлено и в топливном баке транспортного средства.

В ходе осмотра жилища мужчины также был установлен факт хранения 20 литров окрашенного автомобильного бензина.

Общая сумма штрафа составила 100 базовых величин (3200 рублей). Дизельное топливо и бензин изъяты. Автомобиль помещен на штрафстоянку.