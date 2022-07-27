Из-за ремонтных работ поезд Полоцк – Могилев временно отменят

Витебская область
Автор Опубликовано

Беларуская железная дорога временно изменит графики и маршруты некоторых поездов.

Так, 16 августа отменяются поезда региональных линий бизнес-класса № 705 Полоцк — Могилев, № 706 Могилев — Полоцк. Причина — плановый ремонт железнодорожного моста на участке Орша — Могилев.

Также 16 августа поезд региональных линий бизнес-класса № 634 Коммунары — Орша будет следовать по измененному маршруту и другому расписанию.

Пассажиров просят учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

БЖД сообщает о временном изменении графика движения поездов на участке Минск-Орша

инфраструктура Полоцк
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by