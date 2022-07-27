Из-за ремонтных работ поезд Полоцк – Могилев временно отменят

Беларуская железная дорога временно изменит графики и маршруты некоторых поездов.
Так, 16 августа отменяются поезда региональных линий бизнес-класса № 705 Полоцк — Могилев, № 706 Могилев — Полоцк. Причина — плановый ремонт железнодорожного моста на участке Орша — Могилев.
Также 16 августа поезд региональных линий бизнес-класса № 634 Коммунары — Орша будет следовать по измененному маршруту и другому расписанию.
Пассажиров просят учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
БЖД сообщает о временном изменении графика движения поездов на участке Минск-Орша