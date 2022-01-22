БЖД изменяет расписание поездов Минск-Полоцк и ограничивает продажу билетов

Белорусская железная дорога сообщает об изменениях в расписании поездов Минск — Полоцк и ограничении продажи билетов.

В связи с предстоящей заменой подвижного состава поездов №869/870 Минск — Полоцк, сформированных из вагонов локомотивной тяги на моторвагонный подвижной состав, и корректировкой их расписания движения, «временно ограничена продажа билетов на поезда отправлением из Минска с 26 января, из Полоцка – с 27 января».

Так, из Минска и Полоцка поезда будут отправляться согласно действующему расписанию в 17.23 и 6.13 соответственно, а прибывать на станцию Полоцк — в 20.45 вместо 21.15 и на станцию Минск-Пассажирский — в 9.43 вместо 10.15.