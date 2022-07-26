В Докшицком районе работник похитил с предприятия почти 3 центнера комбикорма и кормовой муки

В Докшицком районе работник предприятия украл почти 3 центнера комбикорма и кормовой муки. Инцидент произошел ночью.

Все украденное сельчанин положил в прицеп мотоблока и направился домой. Однако по дороге попался в поле зрения сотрудников милиции.

Для каких целей он намеревался использовать похищенное мужчина объяснить не смог.

Украденное вернули владельцу. Действиям механизатора дается правовая оценка.