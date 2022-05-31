Житель Орши украл у спящего дальнобойщика 1,5 тонны сыра

Происшествия
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В Могилевском районе предприимчивый житель Орши ночью «разгрузил» фуру водителя, пока тот спал.

Как рассказали в Следственном комитете, водитель фуры остановился на заправке переночевать. А когда утром проверил груз, то недосчитался двух поддонов с сыром на сумму 14,7 тысячи рублей.

Подозреваемым в краже оказался 31-летний житель Орши. Правоохранителям он рассказал, как провернул дело: ночью подъехал на микроавтобусе к заправке, посмотрел, что водитель большегруза спит, проник в прицеп и за несколько часов перенес к себе в машину около двух тонн сыра.

Практически весь товар у мужчины изъяли, продать он успел лишь небольшую часть.

Молодому человеку предъявлено обвинение за кражу в крупном размере.

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Витебская область криминал происшествие
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