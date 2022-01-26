Жители Оршанского района похитили из фуры более тонны сыра

Витебская область
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Под Могилевом трое злоумышленников похитили из припаркованной фуры более тонны сыра стоимостью почти 15 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

«Утром 15 января на стоянке под Могилевом водитель российского тягача обнаружил сорванные пломбы в полуприцепе и вызвал милицию. Выяснилось, из фургона-рефрижератора было похищено более одной тонны сыра стоимостью почти 15 тыс. рублей», —  рассказали в ведомстве.

Через несколько дней сыщики могилевской милиции установили подозреваемых: троих 31-летних мужчин из Оршанского района задержали по месту жительства. Там же оперативники нашли часть похищенного груза.

В отношении уроженцев Витебщины возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц в крупном размере. Проверяется их причастность к совершению иных преступлений.

Хищение запчастей, топлива, удобрений, отсутствие сторожа. В Витебской области возбуждено 10 уголовных дел

 

жители Оршанского района под Могилевом хищение тонны сыра
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