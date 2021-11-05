С оршанского предприятия пытались украсть 22 кг сливочного масла и 221 плавленый сырок

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С одного из предприятий в Орше пытались вынести сливочное масло и плавленые сырки, однако скрыться с похищенным не удалось, преступников поймали с поличным во время рейда 2 ноября.

Так, около семи вечера неизвестный мужчина слишком близко подошёл к ограждению, затем в его руках оказались несколько больших пакетов. Мужчина был задержан с поличным. При аналогичных обстоятельствах задержали и женщину.

Оказалось, что более 22 кг сливочного масла и 221 плавленый сырок в пакеты складировала 47-летняя супруга задержанного.

Продукция изъята, обстоятельства и сумма ущерба устанавливаются.

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