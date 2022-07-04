Солистку группы «Варган» Ксению Глот приговорили к 15 суткам

Солистку фольклорной группы «Варган» Ксению Глот приговорили к 15 суткам ареста, сообщает правозащитный центр «Весна».

Девушку задержали 30 июня в Полоцке. Она пошла в РОВД давать объяснения по неизвестному делу «О распространении экстремистских материалов», но ее оттуда не выпустили.

Позже на девушку составили протокол о распространении экстремистских материалов по ст. 19.11 УК.

По состоянию на 1 июля в Беларуси признаны политическими заключенными 1234 человека.