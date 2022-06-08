Писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск в России

«Моя первая уголовка»! Так отреагировал у себя в тг-канале писатель Дмитрий Глуховский на новость о том, что 7 июня, его объявили в розыск в России.

Автор бестселлера «Метро 2033» сообщил, что он обвиняется по статье 207.3 ч. 2 УК РФ за дискредитацию Вооруженных Сил России и обвинение Владимира Путина в развязывании войны с Украиной.

Глуховский пишет, что такой пост он разместил в Instagram и готов повторить все сказанное там, требуя остановить войну в Украине и признать, что она нацелена на уничтожение украинского народа и государства.

«Метро 2033» — постапокалиптический роман Дмитрия Глуховского, описывающий жизнь людей в московском метро после ядерной войны на Земле. Роман также лёг в основу компьютерной игры Metro 2033.