Писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск в России

Беззаконие
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«Моя первая уголовка»! Так отреагировал у себя в тг-канале писатель Дмитрий Глуховский на новость о том, что 7 июня, его объявили в розыск в России.

Автор бестселлера «Метро 2033» сообщил, что он обвиняется по статье 207.3 ч. 2 УК РФ за дискредитацию Вооруженных Сил России и обвинение Владимира Путина в развязывании войны с Украиной.

Глуховский пишет, что такой пост он разместил в Instagram и готов повторить все сказанное там, требуя остановить войну в Украине и признать, что она нацелена на уничтожение украинского народа и государства.

«Метро 2033» — постапокалиптический роман Дмитрия Глуховского, описывающий жизнь людей в московском метро после ядерной войны на Земле. Роман также лёг в основу компьютерной игры Metro 2033.

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Владимир Путин война государственный терроризм Дмитрий Глуховский Метро 2033 цензура
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  1. ЭДУАРД

    злюка на весь мир!!!!

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