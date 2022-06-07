ВГМУ начнет проводить биоэквивалентные исследования

Витебск
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Витебский медуниверситет начнет проводить биоэквивалентные исследования.

Заниматься испытаниями будут химико-фармацевтическая лаборатория и клиника университета. Все этапы будут выполнять рабочие группы до 4 человек, состоящие из квалифицированных сотрудников ВГМУ. В образовательных целях к процессу будут привлекать студентов. Они смогут изучить реальный практический опыт проведения высокотехнологичных исследований, а затем планировать свои научные работы по смежным темам.

В вузе могут проводить все этапы биоэквивалентных испытаний: клинический, аналитический и биостатистический. Координирует работу Центр трансфера медицинских и фармацевтических технологий ВГМУ.

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