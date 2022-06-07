Жительницы Орши стали очередными жертвами финансового мошенничества

Днем 6 июня на мобильный телефон 76-летней женщины позвонили злоумышленники и сообщили, что ее дочь попала в ДТП, находится в реанимации и ей нужны деньги на дорогостоящую операцию. Когда потерпевшая поверила звонившим, они сообщили, что с ней свяжутся сотрудники правоохранительных органов, а ей нужно выполнять все их указания, что женщина и сделала. В итоге она передала мошенникам более Br7,8 тыс.

Во втором случае, вечером того же дня, на стационарный телефон 72-летней жительницы Орши позвонила женщина и представилась ее внучкой. Она сообщила, что попала в ДТП, в котором погиб человек. Для того чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, попросила передать денежные средства следователю. Потерпевшая согласилась. В это время на мобильный телефон ее супруга позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. До приезда курьера «правоохранитель» был на связи. В итоге женщина лишилась всех своих сбережений — более Br21 тыс.

По данным фактам Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.209 (мошенничество) и ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК.