Телефонные мошенники с апреля похитили у жителей Витебской области более Br130 тыс.

Происшествия
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В Витебской области с апреля зафиксированы пять преступлений в сфере телефонного мошенничества, сумма ущерба составила более Br130 тыс.  Жертвами нового вида мошенничества становятся в основном пожилые люди.

По телефону злоумышленники, представляются сотрудниками правоохранительных органов, выманивают деньги за выдуманные дорожно-транспортные происшествия. Если потерпевший сомневается, ему поясняют, что его родственник после операции, поэтому плохо произносит слова.

В некоторых случаях для того, чтобы пожилой человек не смог сориентироваться в ситуации, ему параллельно звонят на стационарный телефон. Обработав жертву, мошенники отправляют своего курьера за деньгами. .

Смертельное ДТП или афера?

 

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