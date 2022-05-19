Телефонные мошенники с апреля похитили у жителей Витебской области более Br130 тыс.

В Витебской области с апреля зафиксированы пять преступлений в сфере телефонного мошенничества, сумма ущерба составила более Br130 тыс. Жертвами нового вида мошенничества становятся в основном пожилые люди.

По телефону злоумышленники, представляются сотрудниками правоохранительных органов, выманивают деньги за выдуманные дорожно-транспортные происшествия. Если потерпевший сомневается, ему поясняют, что его родственник после операции, поэтому плохо произносит слова.

В некоторых случаях для того, чтобы пожилой человек не смог сориентироваться в ситуации, ему параллельно звонят на стационарный телефон. Обработав жертву, мошенники отправляют своего курьера за деньгами. .