Мошенники по телефону выманивают деньги за выдуманные ДТП: более $23 тыс. уже отдали пенсионеры Витебска

В Витебске задержан участник международной преступной группировки, которая обманывала пенсионеров. Мужчина получил от пенсионеров более $23 тыс. для помощи их якобы пострадавшим в ДТП родственникам.

Ранее не судимый 24-летний гражданин России нашел работу курьера в Telegram-канале. В мессенджере ему сообщили, что нужно выехать в Беларусь и по нескольким адресам в Витебске забрать деньги. Мужчина получил от пенсионеров более $23 тыс. для помощи их якобы пострадавшим в ДТП родственникам. По указанию координаторов часть суммы курьер перечислил на счет в банке, остальные средства передал посреднику в Минске.

Часть похищенного в размере $13 тыс. изъята, поиск остальных денежных средств продолжается. Задержанный сообщил, что подобные схемы мошенничества планировались в разных городах Беларуси. Правоохранители устанавливают других членов группировки, причастных к преступлению.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.