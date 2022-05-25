Откровенные фото студентки из Витебска попали в руки кибермошенников

Витебск
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Откровенные фото студентки из Витебска попали в руки кибермошенников, которые начали требовать деньги за «молчание», сообщает телеграм-канал.

Студентка одного из вузов Витебска активно вела социальные сети, общалась со знакомыми и делилась в личных переписках откровенными фото.

 

Кибермошенники подобрали логин  пароль к её странице и нашли для себя ценный материал. Девушка в личной переписке отправляла обнаженные фото. Недолго думая вымогатели стали требовать деньги за неразглашение информации и фото из переписки студентки.

Девушка обратилась в правоохранительные органы.

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Фото носит иллюстративный характер. 

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