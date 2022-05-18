Витебские таможенники пресекли попытку незаконно ввезти в ЕАЭС из Литвы 28 боеприпасов

28 боеприпасов к оружию, пригодных для стрельбы, обнаружили витебские таможенники при досмотре ввозимых из Литвы легковых автомобилей.

Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области установил, что 23 пистолетных патрона Parabellum являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию; пять охотничьих патронов — к гладкоствольному охотничьему огнестрельному оружию различного калибра. Все боеприпасы пригодны для стрельбы.

Витебская таможня проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.333-1 УК.