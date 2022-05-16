В Витебской области сотрудники правоохранительных органов выявили незаконную перевозку лома черных металлов

Криминал
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Сотрудниками милиции на автодороге «Витебск-Сураж-граница РФ» возле агрогородка Яновичи Витебского района была задержана грузовая автомашина «Ивеко» под управлением неработающего 31-летнего жителя областного центра.

Мужчина без сопроводительных документов перевозил почти 5, 5 тонн лома черных металлов. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 ст. 13.1 КоАП. Металл изъят.

Также в Дубровенском районе возле деревни Застенки была задержана грузовая автомашина «МАН» под управлением неработающего жителя Витебского района. В своей машине 34-летний сельчанин без сопроводительных документов перевозил около 25 тонн лома черных металлов на сумму более 5 тысяч рублей. И здесь в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении.

В Глубокском районе местный житель перевозил грузовик лома без соответствующих документов

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