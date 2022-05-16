Латвия объявила о приостановке транзита военных грузов из Беларуси

Война
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Латвия расторгла соглашение с Беларусью, позволявшее прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Беларуси в третьи страны через порты Латвии. Соответствующее решение правительство приняло во вторник, 10 мая.

В латвийском ведомстве отмечают, что соглашение было принято 25 января 1994, когда Латвия еще не присоединилась к Европейскому Союзу. Страна стала частью ЕС 1 мая 2004 года, а также стала членом НАТО 29 марта 2004 года.

«Учитывая это, Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и договор с Беларусью на эти нормы не распространяется», — отметили в министерстве.«В то же время государственное управление в целом пересматривает двусторонние отношения с Россией и Беларусью в контексте российской войны в Украине».

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