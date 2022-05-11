Грозы и шквалистый ветер: в Витебской области объявлен «оранжевый» уровень опасности на 12 мая

Погода
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12 мая на территории Витебской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и усиления ветра.

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами сильные.

Утром и днем во многих районах страны прогремят грозы, местами возможен град.

Ветер западный умеренный, утром и днем на большей части территории — порывистый.

Температура воздуха ночью — от +10 до +16°С, днем может достигать 29 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет падать.

Госавтоинспекция рекомендует водителям парковать свои транспортные средства вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. Пешеходам же следует остерегаться падения опасных предметов с крыш и балконов, а также обозначать себя световозвращающими элементами.

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