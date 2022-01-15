Итоги сильного урагана в Беларуси: пострадали 458 населенных пунктов

МЧС подвело итоги последствий вчерашней стихии. По оперативным данным, вследствие прохождения сильного ветра с порывами до 32 м/с в 58 районах республики пострадали 458 населенных пунктов, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным спасателей, больше всего пострадали Минская и Могилевская области, где сильный ветер затронул 178 и 120 населенных пунктов соответственно. В результате стихии в стране были повреждены кровли 427 жилых домов, 66 объектов соцкультбыта, 20 производственных и 602 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 170 случаев падения деревьев, элементами кровель и поваленными деревьями повреждены 32 автомобиля.

Кроме того, в ряде районов страны зафиксированы падения деревьев на железнодорожные пути и воздушные линии электропередач, предназначенные для питания станционных и перегонных устройств автоматики.

Из-за сильного ветра задержка движения 18 пассажирских и 24 грузовых поездов составила от 11 минут до 3 часов 22 минут.

По данным «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 3 114 населенных пунктов. На данный момент без электроснабжения остаются 366 населенных пунктов. На местах обрыва проводов находятся аварийные бригады.

Последствия стихии в Витебской области

В результате прохождения сильного ветра по территории Витебской области в Миорском и Ушачском районах повреждены кровли двух частных жилых домов. В Лепельском районе повреждена кровля Лепельской детской школы искусств, также пострадал 1 автомобиль.

В Орше на станции Орша-Центральная произошло падение опор, поддерживающих теплотрассу и электрокабеля.

По состоянию на 15 января в результате порывов ветра (до 24 м/с) по Витебской области пострадало 39 населенных пунктов, в которых повреждены кровли 7 частных жилых домов, 38 многоквартирных домов, 4 складских зданий, 5 производственных зданий, 12 зданий объектов отделов образования, 3 объектов соцкультбыта, 28 зданий сельхозназначения, 2 ТП, поврежден 1 автомобиль. Зафиксированы многочисленные падения деревьев.

Разрушения зафиксированы в Миорском, Ушачском, Лепельском, Докшицком, Чашникском, Поставском, Сенненском и Толочинском районах.

В 16 регионах области нарушено энергоснабжение, проводятся восстановительные работы, никто не пострадал.