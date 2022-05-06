С 16 мая Минздрав приостановит действие лицензий на меддеятельность «Клиники А1» и «ЛОДЭ»

С 16 числа Министерство здравоохранения приостанавливает лицензии на медицинскую деятельность компаний «Клиника А1» и «Лодэ». Последняя компания — это крупнейшая сеть медцентров страны.

Медицинская многопрофильная компания «Лодэ» работает в Беларуси с 1992 года. Сейчас она владеет 10-ю медицинскими центрами. Из них шесть в Минске, и по два в Бресте и Гродно. Всего в «Лодэ» работает более 1000 врачей, а общее количество сотрудников превышает 2000 человек.

Причина приостановления действия лицензии «Лодэ», которую озвучил Минздрав, следующая: «нарушение соблюдения законодательства о здравоохранении, о санитарно-эпидемическом благополучии и о лицензировании».

Как утверждают в Минздраве, в «Лодэ» обнаружили наличие лекарственных средств с истекшим сроком годности, осуществление предпринимательской деятельности в месте, не указанном в лицензии, нарушения требований клинических протоколов диагностики и лечения, и так далее.