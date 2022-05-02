В Оршанском районе продавец магазина напечатала 5400 рублей на принтере, чтобы скрыть недостачу

26 апреля сотрудниками ОБЭП Оршанского РУВД в одном из торговых павильонов Барани были обнаружены и изъяты 54 денежных купюры номиналом 100 рублей, вызывающих сомнение в подлинности.
Экспертиза подтвердила опасения милиционеров. Банкноты были грубой подделкой, которую распечатали на принтере.
Оказалось, что поддельные деньги положила в кассу 43-летняя продавец торгового объекта. Такой махинацией она пыталась скрыть образовавшуюся недостачу. Примечательно, что криминальную операцию она провела в доме своей подруги, используя её компьютерную технику. Сотрудниками Оршанского РУВД начата проверка.
Действиям продавца будет дана правовая оценка.
В Витебске продавец салона связи украл более 20 электронных гаджетов