В Витебске продавец салона связи украл более 20 электронных гаджетов

В Витебске продавец салона связи похитил более 20 мобильных телефонов, передает УВД Витебского облисполкома.

21-летний витебчанин обворовывал торговый павильон с марта по апрель текущего года. Несколько телефонов парень отдал знакомому. Большую же часть похищенного он передавал своей несовершеннолетней подруге для дальнейшей реализации через Интернет. Молодой человек не брезговал и выручкой из кассы. В итоге от незаконной деятельности подозреваемого наниматель лишился суммы более 8,5 тысяч рублей. В отношении витебчанина и его знакомой возбуждено уголовное дело.